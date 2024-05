"Governo Regional falhou nos seus deveres", acusa JPP

As candidatas do JPP, Lina Pereira e Patrícia Spínola, reuniram hoje com representantes da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza, que vieram apelar ao compromisso de execução do Plano de Acção da Estratégica Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza 2021 – 2030, através da definição de prioridades, nomeadamente o combate à pobreza e à exclusão social.

Conforme hoje noticiado, a taxa de pobreza está quase 10 pontos percentuais acima da média nacional na Madeira, a região com maior taxa de pobreza em Portugal.

Um contra-senso com os dados que apontam a Madeira como uma das regiões mais ricas do país. O problema é claro: há uma deficitária distribuição dos rendimentos, resultado da fraca aposta do Governo Regional no combate à pobreza, preferindo usar os dinheiros públicos em festas, viagens e outros gastos supérfluos. JPP

Assim, o JPP reforça a necessidade de se implementarem medidas estruturais que visem combater eficazmente a pobreza e promover o desenvolvimento integral das pessoas, nomeadamente aquelas que reduzem o custo de vida. "Entre elas, consagrar por via do IRS, o Subsídio de Insularidade a todos os madeirenses e porto-santenses; axtualizar e divulgar os valores do complemento regional de pensão, sendo este atribuído de forma automática e desburocratizada; regular os preços máximos de venda do gás e equiparar o salário mínimo regional ao dos Açores, que é 5% superior ao nacional", salienta o partido.