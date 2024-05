Universidade Sénior do Funchal celebra o 17.º aniversário e recebe 14 novos portáteis

A Universidade Sénior do Funchal assinalou hoje o seu 17.º aniversário, celebração que contou com a vereadora Helena Leal, que tutela, entre outros pelouros, a Educação e Cidadania, bem como a Saúde e Políticas de Longevidade na autarquia.

Neste mandato, a Câmara Municipal do Funchal adquiriu 14 novos portáteis para a Universidade Sénior do Funchal, sendo também de destacar que, no âmbito do Orçamento Participativo do Funchal, esta instituição passou a contar com uma 'Cozinha Móvel' que permite a realização de showcookings com ementas elaboradas a partir do programa de alimentação saudável prevista na SEMEAR – Estratégia Alimentar do Funchal. Desta forma, a CMF reforça o compromisso assumido de promoção de "mais saúde e qualidade de vida", para os munícipes seniores.

A Universidade Sénior do Funchal foi a primeira deste tipo de entidades na Região, tendo nascido em parceira com a UMa, tendo também o obejctivo de permitir às pessoas em idade de reforma ou pré-reforma (+50 anos) o acesso à aprendizagem, permitindo a aquisição de mais conhecimentos.

Neste ano lectivo, a Universidade Sénior do Funchal tem 122 pessoas, sendo 101 do sexo feminino e 21 do masculino), com uma média de idades dos 65 anos, oferece 21 disciplinas e é também membro activo da Rede de Universidades da Terceira Idades (RUTIS), tendo ainda, desde 2011, um coro.