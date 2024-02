Será (só) a economia?

Na primeira vitória presidencial de Bill Clinton, em 1992, ficou famosa a frase proferida por James Carville, seu conselheiro: “it´s the economy, stupid”, significando que bastaria a promessa que a economia prosperaria para ganhar eleições. Vivíamos a primavera da queda da URSS, mas o triunfo inequívoco e pacífico da disseminação da democracia liberal, da globalização, do progresso e da harmonia talvez tenha sido de um otimismo manifestamente exagerado.

Segundo estimativas recentes da revista The Economist, quase 80% da população da UE vive em países onde partidos populistas atraem pelo menos 20% do eleitorado e se na Espanha e na Polónia, o VOX e o Partido da Lei e da Justiça não tiveram os resultados esperados nas últimas eleições, a Eslováquia e os Países Baixos caminharam em sentido oposto, assim como a Finlândia e a Suécia. Em Itália, a “pragmática” Meloni subiu ao poder e na França a ameaça Le Pen há muito que paira, tal como a AfD na Alemanha, que cavalga fraturas sociais e as marcas que a reunificação deixou no leste do país. Mas como é óbvio, 20% da população não se tornou fascista nos últimos anos.

A globalização, os avanços tecnológicos e a deslocalização industrial trouxeram oportunidades na redução de custos das empresas, mas “desintegraram” a “identidade trabalhadora”. Nos últimos tempos, a pandemia, a guerra na Ucrânia, o aumento de custo de vida, a perceção de desigualdades e as consequências de uma transição verde demasiado rápida que a têm tornado impopular, têm feito avançar este processo de desencantamento com os políticos tradicionais do centro.

Por outro lado, a “velha” esquerda da classe trabalhadora desviou-se para preocupações pós-materiais como os direitos das minorias e o ambiente, os partidos socialistas tornaram-se cínicos e calculistas, sobrando espaço para a direita populista, que integrou esta oportunidade de mercado político e de descontentamento social, associando os desafios da imigração a uma amálgama de valores conservadores e de etnonacionalismo, que têm sido rastilho para o seu crescimento durante décadas. A mensagem é transmitida através da voracidade imediatista e emocionalidade algorítimica das redes sociais, tornando-a mais acessível e apelativa a uma faixa etária mais jovem. Traçar linhas vermelhas, recusar o diálogo, assim como a renitência dos media em dar-lhe voz, têm sido estratégias ineficientes ou contraproducentes, pois continua a subir nas votações e sondagens, e reforçam a retórica de vitimização.

O desafio para o sucesso da direita moderada, olhando em especial para 10 de março, está no reacender da esperança no que nos pode unir, e não separar, mobilizando os cidadãos e a construção de uma sociedade onde as pessoas se sintam conectadas uma com as outras, motivada, mais próspera e orgulhosa do país que deixarão como herança às gerações seguintes; em não excluir, nem continuar a fingir que não existem 20% dos eleitores, mas ouvir atentamente estas pessoas, perceber realmente as necessidades e áreas chave que as preocupam e procurar priorizar e integrar soluções razoáveis mas efetivas.

Os riscos estão plasmados no discurso de um jovem que na Argentina votou em Milei: “Não concordo com nenhuma das suas propostas e acho que será um mau governo, mas votei em Milei para dar uma bofetada no sistema político, para mostrar que estamos fartos e que isto assim já não é possível”.