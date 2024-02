Funchal Guitar Quartet actua na Biblioteca Municipal de São Vicente

A Biblioteca Municipal de São Vicente recebe, pelas 20h30 de 24 de Fevereiro, um concerto do Funchal Guitar Quartet. Este evento de entrada livre integra-se no ciclo de concertos 'd’Rebendita', organizado pela Junta de Freguesia de São Vicente em colaboração com a Associação Retoiça.

Os guitarristas Emanuel Faria, Rafael Abreu, Rita Miragaia e Romeu Curto integram este quarteto, que pretende apresentar "um programa que abrange obras originais para esta formação e arranjos de outras formações adaptados para quarteto de guitarras. O repertório selecionado meticulosamente, percorre as paisagens musicais da América do Sul, América do Norte, Espanha, França, Inglaterra e Portugal, e oferecerá ao público uma verdadeira viagem transcontinental, mergulhando numa rica tapeçaria de culturas e sonoridades".