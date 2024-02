O Castanheiro Boutique Hotel volta a fazer destaque este junho, com a terceira edição dos Concertos no Pátio, este ano com a dupla Guimo dos Napa e André Santos a 5 de Junho, seguido por Noiserv a 12 de Junho, e a finalizar, Manel Cruz a 19 de Junho.

Manel Cruz é o nome utilizado artisticamente por Manuel Gomes Coelho Pinho da Cruz, uma figura predominante na música nacional Portuguesa. É conhecido pela sua aptidão para as artes, tendo-se dedicado originalmente à banda desenhada e participado em exposições artísticas antes de expandir também para o mundo musical, pelo que actualmente trabalha como músico, ilustrador e pintor.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de dia 15 de Abril, mas poderá já fazer a sua pré-reserva.

Para mais informações e reservas contacte:

📞 (+351) 291 200 100

📧 [email protected]

BILHETEIRA - CONCERTO

10€ por pessoa/Dia

25€ por pessoa/ 3 Dias

BILHETEIRA – JANTAR + CONCERTO

45€ por pessoa / 1 Dia

120€ por pessoa / 3 Dias

Menu de 3 pratos

Bebidas incluídas durante a refeição