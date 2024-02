A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira Às eleições Legislativas Nacionais defendeu esta quarta-feira, 28 de Fevereiro, a redução dos preços da habitação na Região, lembrando que "as casas são para viver e não são um negócio".

Durante uma acção de campanha eleitoral na cidade do Funchal, a cebeça-de-lista do BE Madeira, Dina Letra, alertou que "a habitação é problema que mais aflige os portugueses e particularmente os madeirenses que viram os preços das casas e das rendas subir mais de 40% em um ano".

"Temos muita construção, mas essas casas não são para o bolso dos madeirenses", criticou

"Temos mais de 6.000 famílias à espera de uma habitação, a que se juntam as muitas que estão em risco de perder as suas casas para o mercado", disse, apontando a habitação como uma prioridade da candidatura.

Para solucionar o problema, o BE Madeira propõe, no caso do crédito habitação, "a intervenção da CGD, banco público que detém uma larga maioria dos créditos habitação e que poderá usar os milhões que obteve com a subida das taxas de juro precisamente para reduzir as taxas aos seus clientes e assim regular o mercado do crédito".

No caso das rendas, a candidatura considera "imperativo fixar tectos máximos, para que as famílias não sejam expulsas das suas casas pela ganância do mercado", criticando a abertura "aos milionários dos visto gold e dos residentes não habituais, que fez direccionar a construção para o segmento de luxo".