Jovens cordofonistas promoveram Oficina de Orquestração para cordofones madeirenses

Nos passados dias 9, 16 e 23 de Fevereiro, decorreu a Oficina de Orquestração para Cordofones Madeirenses, dinamizada pelo compositor e músico João Caldeira, na sede da Associação Musical e Cultural Xarabanda.

A oficina foi de participação gratuita e visou capacitar professores e alunos de música com conhecimentos práticos em orquestração para estes instrumentos regionais. Ao longo da formação foram abordados conceitos básicos de orquestração, foram realizados exercícios técnicos práticos e houve espaço para discussão e partilha de experiências.

Esta iniciativa foi promovida pelo Grupo Informal de Jovens Cordofonistas, da responsabilidade de Pedro Gonçalves, professor de Cordofones Madeirenses no Conservatório da Madeira, e teve o patrocínio do Programa de Inovação e Transformação Social da Direção Regional de Juventude e ainda o apoio logístico do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira e da Associação Musical e Cultural Xarabanda.