Espectáculo final da Trilogia 'A Sagrada Família' em cena no 'Baltazar Dias'

'José, o Pai', o último capítulo da Trilogia 'A Sagrada Família', vai estar em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias nos próximos dias 23 de Fevereiro (19 horas) e 24 de Fevereiro (18 horas).

O espectáculo integra a programação da Câmara Municipal do Funchal para a temporada artística de 2023/2024.

'José, o Pai' é um projeto financiado pela Direcção Geral das Artes e cuja produção envolve entidades desde a Associação Loup Solitaire ao Teatro da Trindade, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Cine-Teatro Louletano, Teatro das Figuras e Teatro Nacional São João. A autoria e encenação está a cargo de Elmano Santos e a cenografia de Samantha Silva. A interpretação é de Djucu Dabó, Isadora Alves, Jorge Pinto e Sílvia Filipe.

"Nesta peça de teatro, as palavras-chaves são 'crise' e 'incomunicação'. Aqui a violência integra-se na família, o espaço mais íntimo e com isto vem também o amor e a violência. José, um actor velho e desemprego renuncia ao papel de pai, muito por causa de um mundo que exige novas formas de autoridade", explica o departamento de cultura da Câmara Municipal do Funchal através de uma nota de imprensa.

A sessão dia 24 de Fevereiro (18 horas) é com Língua Gestual Portuguesa (LGP) e audiodescrição (AD).

Os bilhetes têm o custo de 7 euros e podem ser adquiridos na Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.