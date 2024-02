Mais de 840 atletas vão participar no torneio São Vicente Cup

O torneio São Vicente Cup, que se realiza entre os dias 27 e 30 de Março, no Estádio dos Juncos, vai contar com a participação de mais de 840 atletas, pertencentes a 27 clubes diferentes. Este é um recorde de participações, de acordo com nota à imprensa.

A apresentação oficial do evento está agendada para terça-feira, 27 de Fevereiro, às 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente.

Entre as equipas participantes encontram-se três equipas de Inglaterra e sete equipas do continente. A competição será disputada em três categorias: Sub-8, Sub-10 e Sub-12.