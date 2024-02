'Cáritas de portas abertas' para dar a conhecer o trabalho desenvolvido

A sede da Cáritas Diocesana do Funchal, localizada na Calçada do Pico, nº 59, estará entre esta quarta e sexta-feira, dias 28, 29 Fevereiro e 1 de Março, 'de Portas Abertas', das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas para dar a conhecer o trabalho realizado pela instituição no apoio às famílias mais fragilizadas e marginalizadas da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa está inserida na Semana Nacional Cáritas, que junta toda a rede Cáritas em Portugal e que acontece todos os anos na semana que antecede o Dia Nacional Cáritas, no 3.º domingo da Quaresma, este ano no dia 3 de Março. Trata-se de uma semana durante a qual é procurado evidenciar a acção da Cáritas no apoio directo a todas as pessoas que por alguma razão precisam de ajuda.

Esta quarta-feira, 28 de Fevereiro, dá-se a visita ao espaço por parte do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

No Funchal, a Cáritas Diocesana, além da iniciativa 'Cáritas de Portas Abertas', promove uma série de acções, tal como o Peditório Nacional 'on-line', de 25 Fevereiro a 3 de Março.

Na sexta-feira, 1 de Março, está agendada a vsita ao Museu de Arte Sacra, pelas 11 horas, e à tarde, pelas 19h30, a Catequese Quaresmal dinamizada pelo Secretariado Diocesano da Acção Católica que terá lugar na Igreja do Colégio, sob o tema 'Deus não de cansou de nós: Querer ver a realidade', tendo como orador D. Nuno Brás, Bispo do Funchal.

Por fim, haverá a missa de encerramento da Semana Cáritas, na Igreja do Colégio, pelas 16 horas de 3 de Março, com a realização, em primeiro lugar, da Procissão dos Passos e Sermão do Encontro no adro da Sé Catedral, seguindo-se a eucaristia. No final da celebração.