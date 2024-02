Simulacro de incêndio em infantário do Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram esta manhã um simulacro de incêndio na creche e infantário Donamina, na Rua do Pina, no Funchal.

Neste exercício foi simulado um incêndio na cave da escola, de onde resultou um ferido.

As crianças foram devidamente evacuadas para uma zona segura, tendo os sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses extinguido as supostas chamas e assistido o ferido.

No local estiveram também elementos do Serviço Regional de Protecção Civil, do Serviço Municipal de Protecção Civil e a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.