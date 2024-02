José Mourinho exalta "uma referência de grande respeito"

O treinador José Mourinho classificou hoje Artur Jorge, falecido aos 78 anos, de "referência de grande respeito" do futebol, considerando que o país não valorizou suficientemente o legado do antigo técnico e jogador.

"Terei sempre o 'mister' como uma referência de grande respeito. Um homem de grande classe, um ótimo jogador, mas um treinador de elite, dos mais marcantes da história do futebol português. É assim que o quero recordar", disse, em declarações à RTP.

Mourinho, campeão da Europa pelo FC Porto em 2004, depois de Artur Jorge o ter conseguido pelos 'dragões' em 1987, elogiou tanto o seu currículo como a sua cultura pessoal.

"Aquilo que o mister fez com o FC Porto é igual ao que eu fiz com o FC Porto. Depois, o mister foi o primeiro a conseguir ganhar fora de Portugal. Depois, saí eu. Estou fora de Portugal há 20 anos, são carreiras diferentes em gerações distintas. Olho para o mister e a primeira coisa que me vem à cabeça relativamente à sua carreira e capacidade é história. Quem foi campeão europeu em Portugal? Ele foi. É histórico", vincou.

O ex-técnico da Roma entende que Artur Jorge, "um grande cavalheiro, um senhor de classe ímpar", foi "seguramente o primeiro treinador em Portugal a ser culto", lembrando o seu interesse pela "cultura, livros e estudos".

Revelou que conheceu Artur Jorge antes de ser treinador principal, durante "algumas horas na sua casa no Algarve", numa conversa sobre "experiências", mantendo um contacto que posteriormente se estendeu à sua esposa e filhos por conta da doença que o vitimou: "Sinto-me privilegiado pelos poucos contactos que tivemos".

Mourinho constatou que, hoje em dia, o acesso à informação é fácil e automático, enquanto o "conhecimento" na altura de Artur Jorge, que se formou em Leipzig, na antiga República Democrática da Alemanha, "era muito difícil de chegar" ao país.

"É um treinador que pertence a todos nós. É parte da história do futebol português. O país esqueceu que havia um histórico do nosso desporto, o qual poderíamos ter feito mais para o recordar. Terei sempre o mister como uma referência", completou.

Artur Jorge, antigo futebolista, morreu hoje, aos 78 anos, depois de uma carreira de mais de duas décadas como treinador, tendo conquistado a primeira Taça dos Campeões Europeus do FC Porto, ao serviço do qual se sagrou três vezes campeão nacional.

Conquistou ainda um título francês, pelo Paris Saint-Germain, e um saudita, pelo Al Hilal, como treinador, carreira pela qual enveredou depois de ter sido avançado, internacional em 16 ocasiões.

Enquanto futebolista, passou por clubes como FC Porto, Académica, no qual conciliou a modalidade com o estudo de filologia germânica, Benfica, conquistando quatro títulos de campeão e duas taças de Portugal, e Belenenses, tendo terminado a carreira nos norte-americanos do Rochester Lancers.

Artur Jorge, nascido no Porto, em 13 de fevereiro de 1946, foi ainda selecionador de Portugal, em duas ocasiões, Suíça e Camarões.