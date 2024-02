‘William Restaurant’ do Reid's Palace mantém estrela Michelin

O ‘William Restaurant’, do Reid's Palace, a Belmond Hotel, no Funchal, viu renovada a estrela Michelin que já possuía, agora sob a liderança do Chef José Diogo Costa.

Somando já oito anos consecutivos com uma estrela atribuída pelo Guia Michelin, esta distinção, este ano com a cozinha ao comando do novo Chef Executivo Criativo do hotel, "reafirma o compromisso contínuo do Reid's Palace em proporcionar experiências culinárias de excelência, combinando inovação, tradição e uma vista panorâmica deslumbrante sobre a baía do Funchal", podemos ler numa nota enviada às redacções.