Ivo Vieira deixa o Pendikspor, avança a imprensa turca

A imprensa turca está a avançar que o treinador madeirense Ivo Vieira está de saída do comando técnico do Pendikspor. A mesma notícia tem sido avançada por vários jornais desportivos nacionais.

De acordo com vários jornais locais, essa saída derica da sequência de maus resultados.

Ivo Vieira, de 48 anos, chegou à Turquia em meados de Outubro, tendo apenas alcançado seis triunfos em 20 jogos à frente do Pendikspor, deixando a equipa no 19.º posto com 26 pontos, a três do primeiro conjunto fora da zona de descida.

Também de acordo com a imprensa turca, Ibrahim Uzulmez vai ser o sucessor do técnico madeirense.