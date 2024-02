A matriz solidária do Partido Socialista

O Partido Socialista foi um partido fundador da nossa Democracia, que faz este ano 50 anos. A sua matriz social e solidária tem sido o cunho deixado ao longo da sua história, tem sido a marca da sua governação.

Foi essa matriz solidária que permitiu à população mais carenciada dar um salto qualitativo na sua existência, ter mais dignidade e acesso a serviços de Educação e cuidados de Saúde, mais facilitados e de melhor qualidade.

Não obstante existirem bolsas de pobreza no nosso país, que não nos deixam sossegar, certo é que a expressão da pobreza atualmente é incomparável aos níveis de miséria de outros tempos, que alguns tentam romantizar.

Para um país onde um quarto da população era analfabeta, a Educação era um instrumento essencial para o salto evolutivo da qualidade e nível de vida dos cidadãos. Por esse motivo, o PS procurou tornar a Educação acessível, em todos os seus ciclos, a toda a população, por todo o país.

A democratização do acesso à Educação, tanto nos níveis básicos e secundários, como no Ensino superior, permitiu o aumento exponencial do número de pessoas qualificadas. Essa democratização não se faz apenas com a existência de oferta nas grandes cidades, mas também nas regiões autónomas, nas localidades de interior e de baixa densidade, com a valorização do ensino técnico e politécnico, com a apoio através de bolsas de ação social e reforço do financiamento das instituições de ensino superior, com a valorização da ciência e da ligação ao tecido produtivo.

Com certeza, haverá sempre coisas por realizar, sendo que o País é um projeto inacabado, em curso, em evolução. As dinâmicas próprias de um sistema democrático aberto e os desafios mundiais determinam e condicionam as tomadas de decisão e requerem a capacidade constante de adaptação ao inesperado.

Sublinho ainda aquilo de positivo que foi feito, nos últimos anos, pelo governo liderado pelo PS na área do Ensino Superior permitindo que Portugal atingisse os 85% da população entre os 25 e os 34 anos com o ensino secundário ou superior, com a consciência de que é importante atrair mais alunos para as universidades com apoio a mais projetos.

O Partido Socialista esteve sempre presente na afirmação dos direitos humanos, nos mais diversos níveis de poder; sempre assumiu a sua responsabilidade governativa com coragem e sentido democrático, não se remetendo para um lugar de protesto.

Por isso, o PS é o garante de uma sociedade livre e democrática.