Trânsito intenso nesta manhã de quarta-feira

Bom dia. Trânsito intenso, com fila que já se prolongou por dois km, mas com tendência para reduzir, nesta manhã de quarta-feira, nomeadamente na Via Rápida.

O congestionamento foi notificado pela aplicação InfoVias, no sentido Machico - Ribeira Brava a partir do km 22.5, ao contrário de ontem que no sentido oposto teve uma fila gigantesca que chegou a ter 5 km, mas no sentido oposto devido a um acidente que envolveu várias viaturas, antes da subida de Santa Rita.

Espera-se que hoje não ocorram muitos problemas, mas tudo depende dos condutores que circulam nas estradas da Madeira, sendo que neste momento há algum tráfego/congestionamento, também na rotunda do Hospital.