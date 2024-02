Mulher ferida em choque na Via Rápida

Uma mulher ficou ferida esta manhã num choque da sua viatura com outra na zona do Pilar. As duas viaturas seguiam na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava e logo após o viaduto que dá para o nó de São Martinho deu-se o choque.

A única vítima a ser assistida neste acidente está, neste momento, a ser levada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o Hospital, após ter sido imobilizada em plano duro, apresentado queixas na zona cervical e na zona lombar.

A PSP, bem como a Via Litoral estão a tomar conta da ocorrência, sobretudo devido ao congestionamento que, naturalmente se formou.