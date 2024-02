Acidente volta a entupir Via Rápida

Tal como ontem de manhã, hoje ocorreu um novo acidente logo a seguir à ponte sobre a Ribeira dos Socorridos, que está a 'entupir' o trânsito no sentido Ribeira Brava - Machico.

Foto Google Maps

Efectivamente, no local, estão a passar viaturas, podendo tratar-se de um ligeiro toque ou despiste, mas sem consequências de maior, além do estrangulamento do trânsito.

Caso fosse necessária intervenção de meios de desencarceramento, por exemplo, seria interrompido o trânsito na totalidade durante a operação. A PSP e a Via Litoral já estarão a tomar conta da ocorrência.

Ontem, a esta mesma hora ocorreu também um acidente em cadeia, envolvendo pelo menos sete viaturas, mas sem muita gravidade, que gerou um congestionamento de cerca de 5 km.