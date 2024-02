Camião avariado na Via Rápida causa fila de trânsito

Um camião avariado na Via Rápida, na zona do Pilar, Santo António, no sentido Ribeira Brava-Machico, está a causar congestionamento do trânsito.

A aplicação 'Info Vias' dá conta que o congestionamento ocorre entre o km 14 e o km 17 e que a fila de trânsito estende-se por cerca de 3 km.

A ViaLitoral já se encontra no local.