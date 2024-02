Cotação do Brent para entrega em abril sobe 1,35% para 83,65 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em abril encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,35%, para os 83,65 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,12 dólares acima dos 82,53 com que fechou as transações na segunda-feira.

A cotação do petróleo subiu perante a eventualidade de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O presidente dos EUA, Joe Biden, indicou que Israel estaria disposto a parar os ataques na Faixa de Gaza durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão, que começa em 10 de março, se se alcançar um acordo sobre a libertação de reféns em poder do Hamas.

Da mesma forma, o preço do petróleo continua a sofrer a influência da situação no Mar Vermelho, onde os rebeldes iemenitas houthis têm atacado navios mercantes que pretendem usar esta via marítima.