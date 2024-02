Requalificação do Centro Porta Amiga termina em Abril

A presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respectivamente, visitaram, esta semana, as obras em curso nas instalações da Delegação da Madeira da AMI/Centro Porta Amiga, informam os serviços da autarquia.

"Estas obras, avaliadas em 200 mil euros, iniciaram-se no ano passado, devendo estar concluídas em Abril e visam a reabilitação do edifício, na Rua das Pretas, cedido à Assistência Médica Internacional/Centro Porta Amiga ao abrigo de um Contrato de Comodato celebrado entre a CMF e aquela instituição" já no ido ano de 1996.

Refira-se que, "após esta intervenção, o edifício será, obviamente, entregue à AMI/Centro Porta Amiga para continuar o seu importante trabalho no âmbito do 'Projecto Abrigo dos Sem-Abrigo'", assegura a CMF.

Enquanto isso, a "instituição funciona em instalações provisórias na Rua da Carreira", acrescenta.