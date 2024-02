Pedro Nuno Santos faz escala na Madeira para participar em comício em Machico

O secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, passa neste final de tarde, princípio de noite, pela Madeira para participar em comício – agendado para as 19 horas – no Fórum Machico.

A iniciativa, no âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais de 10 de Março, contará com as intervenções políticas de Pedro Nuno Santos, candidato a primeiro-ministro, e Paulo Cafôfo, presidente do PS/Madeira e cabeça-de-lista pelo Círculo Eleitoral da Madeira.

O antigo Ministro das Infraestruturas e da Habitação, entre 2019 e 2023, agora candidato a primeiro-ministro depois de suceder a António Costa na liderança dos socialistas, de regresso a Lisboa faz escala na Madeira neste terceiro dia oficial de campanha eleitoral pelas regiões autónomas, depois de ter estado nos Açores.

'Aterrou' em Santa Cruz pouco antes das 18 horas, de onde deve partir pouco depois das 21 horas, ou seja, a sua permanência na Região será de pouco mais de três, tempo suficiente para entrar no comício a realizar em Machico.