JPP propõe novo modelo para o Centro Internacional de Negócios ao serviço da dívida da Região

A candidatura do JPP à Assembleia da República defendeu, hoje, um planeamento fiscal antecipado para o quinto regime do Centro Internacional de Negócios, por forma a atrair mais empresas, propondo ainda que a receita da Zona Franca da Madeira sirva para pagar a dívida da Região Autónoma da Madeira.

Durante a iniciativa eleitoral, Filipe Sousa destacou o objectivo de fazer com que o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) volte "à pujança do ano 2000, quando chegou a ter 6.000 empresas".

O cabeça-de-lista da candidatura do JPP acusou o PSD e o PS de "nunca terem conseguido uma posição de força na defesa e na transmissão da importância daquele centro para a Madeira, preferindo antes trocar argumentos e acusações, conforme um ou outro estão no poder", atribuindo a redução "de 6.000 empresas para as actuais 2.700" à inércia do PSD e do PS.

Filipe Sousa entende que com a correcta defesa do CINM na República, a receita fiscal proveniente daquele centro poderia garantir o serviço da dívida da Madeira e assim ficar mais receita para investimento no social e redução de impostos: “Temos hoje uma dívida superior a 5,7 mil milhões de euros, sendo que o serviço dessa mesma dívida ultrapassa os 415 milhões de euros anuais, enquanto que a receita global com as 2700 empresas do CINM ronda os 150 milhões, ou seja menos de um terço do serviço da dívida”, vincou.

O candidato do JPP defendeu, por isso, um novo modelo para o CINM que passaria por um planeamento antecipado do quinto regime fiscal já que "as empresas precisam de antecipação e de planeamento fiscal adequado", disse.

Bem planeado e gerido o sistema do CINM poderia garantir o serviço da dívida e aliviar os madeirenses que devem, cada um, 23 mil euros à conta da dívida herdada dos sucessivos governo do PSD. Se o CINM garantir o serviço da dívida, seguramente vamos caminhar a passos largos para um regime de baixa fiscalidade na Região para todo o setor empresarial. Filipe Sousa, JPP

O cabeça-de-lista aponta que é hora de uma defesa aguerrida do CINM que não esteja ao serviço da guerrilha política: “O JPP, sendo um partido genuíno, que não é comandando por Lisboa, será uma voz livre e capaz de inverter o discurso relativo à importância do CINM”.