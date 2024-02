Águia perdida desde ontem em Santa Cruz

Uma águia, de cativeiro, pertencente à empresa T-Falcon Madeira perdeu-se ontem na zona do Aquaparque, em Santa Cruz.

Ao DIÁRIO, Tiago Cardoso, da T-Falcon, defende que os "animais devem estar na natureza", no entanto os que nascem em cativeiro não têm essa capacidade. "São com esses animais que tentamos fazer as actividades ambientais. Esta ave fugiu porque quando estava a fazer o voo de rotina, que ela faz todos os dias, possivelmente apanhou alguma corrente térmica que fez com ela ficasse, ao fim ao cabo, desnorteada. E deve ter apanhado outro rumo".

Alerta que por ser um animal de cativeiro "só está habituado a comer na mão do tratador. Não vão com mais ninguém, não sabem procurar comer, não atacam outros animais da cadeia alimentar inferior, o que põe em causa a vida do animal se não for encontrado rapidamente".

Neste sentido, caso a águia seja avistada as autoridades competentes devem ser alertadas, nomeadamente o Instituto de Conservação e Protecção da Natureza (IFCN), Polícia de Segurança Pública (PSP), Polícia Florestal ou a Guarda Nacional Republicana (GNR). Poderá ainda entrar em contacto com a empresa em questão através do 966661170.

Tiago Cardoso refere que o animal não deve ser tocado porque apesar de ser de cativeiro "não perdeu o instinto selvagem e vai com as garras tentar se defender".