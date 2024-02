Sérgio Godinho vem apresentar 'Liberdade 25' ao Summer Opening

Sérgio Godinho é mais um dos artistas confirmados para o Summer Opening. O cantor e compositor irá apresentar 'Liberdade25' no dia 12 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O artista reservou para 2024 a estreia de 'Liberdade 25', a celebração de uma carreira, com quatro Coliseus já esgotados em Lisboa e Porto, e que se confunde com a história do quotidiano português, tendo uma canção composta em 1974 um dos seus hinos obrigatórios.

Os 50 anos da revolução dos cravos justifica uma nova visita ao seu repertório mais engajado e que em 2024 continua a justificar a exponenciação da palavra 'Liberdade' e agora, também de '25', como o dia maior da sua expressão.

Mas se a canção composta para o álbum 'À Queima Roupa' é o elemento aglutinador, o percurso proposto ao público passará em revista a rica discografia constituída por 20 álbuns em estúdio e de 10 registos ao vivo, sem esquecer um olhar atento à liberdade que outros anunciaram e a que Sérgio Godinho se propõe dar voz. Isso e um renovado olhar com a cumplicidade de 'Os Assessores', também por temas que o tempo não fez esquecer mas afastou do palco.

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, o festival conta ainda com as actuaçoes de Eu.Clides, Weasel, Zarco, Maya Blandy, Ivandro, Julinho KSD, Veigh, Van Zee, Pedro Mafama e Revenge of the 90’s.

O cartaz desta 10.ª edição do Summer Opening ainda não está fechado, pelo que estão previstas mais novidades

Os bilhetes para o festival estão disponíveis em summeropening.pt, lojas Fnac, Worten e Ticketline. A primeira fase de vendas termina a 31 de Março. Os interessados em obter mais informações podem fazê-lo através das seguintes vias: www.summeropening.pt ou [email protected].