Restaurante 'Horta' entre os recomendados pelo Guia Michelin

O restaurante 'Horta', no Funchal, que tem Santiago Anolles como chef, foi um dos 21 restaurantes portugueses, que, mesmo não tendo ganho qualquer estrela Michelin, passam a figurar no primeiro Guia só para Portugal.

Em representação de Santiago Anolles, foi o chefe Alcino Marques, Chefe Executivo do resort Vila Porto Mare, quem subiu ao palco, no Algarve, para receber a distinção, numa estreia entre os melhores do País.

O 'Horta' ostenta um conceito de comida saudável e de conforto. O restaurante faz parte do Grupo Porto Bay e fica localizado na Promenade do Lido, junto ao restaurante italiano 'Il Basilico', do mesmo grupo.