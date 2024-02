João Borsch passa à final do Festival da Canção

O tema número 8, intitulado 'Pelas Costuras', da autoria do madeirense João Borsch foi seleccionado para a Final do Festival da Canção 2024, disputada a 9 de Março na RTP.

Nascido em 2000, na cidade do Funchal, João Borsch lançou em 2023 o álbum-musical 'É Só Harakiri, Baby', que o levou a alguns dos principais palcos do país.

Esta noite são escolhidas seis canções: cinco através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público) e uma sexta escolhida apenas pela votação do público.

O vencedor do Festival da Canção vai representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, na Suécia, em Maio, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema ‘Waterloo’, dos ABBA.