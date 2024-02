Praceta Eurico Martins homenageia figura da Associação Recreio Musical União da Mocidade

Foi, hoje, inaugurada a nova toponímia da praceta acima da Igreja de São Roque, que passa agora a chamar-se Praceta Eurico Martins, em homanagem à importante figura da Associação Recreio Musical União da Mocidade, da Freguesia de São Roque.

Durante a cerimónia de inauguração, que integra o programa de comemorações do 111.º aniversário da colectividade, a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) destacou o percurso de Eurico Martins, nascido em São Roque, em 1954, em particular "os seus esforços para a divulgação e formação no campo da música, lembrando também a importância da cultura para a inclusão e educação".

Motivos mais do que suficientes para garantir que "a autarquia apoie sempre a orquestra de bandolins da Associação Recreio Musical União da Mocidade, até por ser uma aposta para o futuro".

Cristina Pedra recordou ainda a condecoração que Eurico Martins recebeu, do Presidente da República, em 2013, por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com o Grau de Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique.

"A actividade ininterrupta" da Orquestra de Bandolins da Associação Recreio Musical União da Mocidade foi igualmente destacada pela autarca, que salientou a internacionalização que tem sido feita nos últimos anos, com actuações em Espanha, Áustria, França, Inglaterra, tendo até actuado no âmbito da comemoração do Jubileu da Rainha Isabel II.