Rastreio do Cancro da Mama decorre no Funchal e em Machico

O Programa de Rastreio do Cancro da Mama encontra-se a decorrer na freguesia de Machico, através da Unidade Móvel, seguindo-se a freguesia de Água de Pena, a partir de 7 de Março.

Neste concelho, o SESARAM informa que faltam ainda as freguesias do Caniçal e Porto da Cruz, prevendo assim que o rastreio venha a ficar concluído até ao final do mês de Março.

No Funchal também a Unidade Fixa do Centro Dr. Agostinho Cardoso, local onde se encontra instalado o Centro de Rastreio do Cancro da Mama, está, neste momento, a rastrear as mulheres da freguesia de São Gonçalo, seguindo-se a freguesia de Santa Maria Maior, a partir do próximo dia 7 de Março.

Terminados estes dois concelhos, segue-se Santana, que irá receber a Unidade Móvel em meados de Abril.

De salientar que este rastreio destina-se às mulheres entre os 45 e os 74 anos, residentes na Região Autónoma da Madeira, sendo a convocatória/convite realizada através de SMS, contacto telefónico, e-mail ou, em último recurso, por carta, com indicação do dia e hora onde irão realizar a sua mamografia de rastreio.

O rastreio é gratuito e deve ser realizado de dois em dois anos por mulheres que que não apresentam sintomas.

Na eventualidade de qualquer esclarecimento ou novo agendamento, as utentes devem contactar o SESARAM, EPERAM, através do número de telefone 291 149020.