Para que serve o Carnaval?

Apesar de terem decorrido cinco ou seis semanas da festa do Carnaval, ainda vale a pena recordar essa tradição secular, que existe nesta ilha há cerca de 400 anos. Tradição que nasceu como uma comemoração festiva, católica, uma maneira da Igreja chamar a atenção aos seus fiéis ... que estava quase na “hora” do jejum típico e reconhecido na época da Quaresma... Carvaval em latim diz-se “carnis levale”, que em português é exactamente, ... retirar a carne, ... e desse modo pensar no jejum que se avizinhava.

No continente português, o Carnaval começou também há 4 ou 5 séculos, com pequenas festas nas pequenas aldeias, entre as mais antigas, em Cabanas de Viriato e em Podence, esta última com a festa dos “Carretos de Podence”, uma actividade festiva onde os jovens com trajes típicos e chocalhos... os ditos “carretos”, ... se intrometiam com as raparigas, fazendo “provocações” acompanhadas com uma grande chocalhada.

Como se percebe, o Carnaval na Madeira começa no período de grande produção e exportação do açúcar, ... o nosso “Ouro Branco” da época,... que foi muito bem “aproveitado” pelo estado português, para ganhar um bom dinheirinho, sem trabalho algum!

Actualmente o Carnaval madeirense - mesmo organizado sem as típicas festas dos hotéis, sem os antigos “assaltos”... ou festas familiares, todos mascarados em organizações programadas com dupla surpresa mas com informação prévia - continua com características específicas, servindo para um divertimento pleno, um convívio sem limites, para as festas sem lei e para uma crítica social sarcástica e apurada, ácerca de acontecimentos, de personalidades, enfim, sobre qualquer assunto que mereça o gozo e a denúncia públicas ... em modo de brincadeira! Porque na época do Carnaval, ... ninguém pode levar a mal!

As pessoas disfarçam-se daquilo que lhes “vem á cabeça” e que bem lhes apetece... até ao ponto, dos homens se vestirem de mulheres e as mulheres se vestirem de homens, para as festas sejam públicas ou particulares... com a maior naturalidade sem revelar quaisquer opções ou tendências! Porque o importante é ... “Cada um é como cada qual, ... e cada qual é como evidentemente”! ... como dizia o povo das zonas altas, ... agora também nas zonas baixas !!!

Neste período curto, mas sempre apetecido, as pessoas relaxam, riem, divertem-se, ... esquecem, as preocupações, as notícias, as televisões,... as barafundas de todas as origens, mesmo as políticas, estas, sem nexo, sem razão e provávelmente, sem cura. Talvez seja outra forma de “vírus” que veio para ficar... para conspurcar a vida da sociedade lusitana, atingindo principalmente, o produto do ganha-pão de muita gente, responsável e honesta. Nas previsões metereológicas deviam falar da “depressão política” que se avizinha e das prováveis e temíveis consequências. Piores que a chuva, o vento, a neve e as areias do Saará! Vamos ter de estar atentos a este novo tipo de depressão... que não se trata com “pastilhas”, nem com “injecções no rabo”!

Mas afinal para que está a servir este Carnaval... além do divertimento contagiante? Parece que serve para explicar sem rodeios, que estamos em campanha eleitoral nacional, para voltar a escolher o nosso “director”, porque é ele que nos vai dirigir, para seguir o “caminho” que ele quiser! Mas o que ouvimos e “compartimos” é uma histeria soberana e generalizada da C.S. (comunicação social) á volta dos debates entre partidos e “partidinhos” ...mas até hoje ninguém falou ou berrou, .. para chamar a atenção, do importantíssimo facto de metade do nosso povo, não ir votar! Isto é: 50% fica em casa e não quer saber do país, nem de nada do que se está a passar! Faço-me entender? Os políticos actuais, representam 5 milhões! Mas nós somos 10 milhões! Estão a perceber? Estão a perceber que estão 5 milhões de portugueses em casa, a se divertir e a se mascarar como se isto fosse um Carnaval permanente, ... o ano inteiro?

P.S. 1 - A “nossa” UE ainda não percebeu que temos uma guerra, “na nossa rua, logo a seguir ao jardim”?

P.S. 2 - E já agora, ... alguém sabe dizer quando está previsto o início da III Guerra Mundial?