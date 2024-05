O percurso pedestre denominado 'PR 19 Caminho Real do Paul do Mar' já se encontra transitável, isto após uma intervenção por parte do Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, em colaboração com a Câmara Municipal da Calheta.

Este é um percurso que e liga as freguesias dos Prazeres e o Paul do Mar, desde os 550 metros de altitude até à beira-mar, numa extensão de 1,8 km.

Este trilho constitui um autêntico património histórico, denominado de “caminho de concelho ou caminho real”, sendo exemplo dos difíceis acessos, que outrora eram muitas vezes percorridos com pesadas cargas às costas, como única alternativa à ligação marítima, demasiado cara para muitos e impossível quando o mar se revoltava.

Os percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira inserem-se em áreas sujeitas a uma forte pressão climática e consequente erosão natural, bem como de um crescimento rápido da vegetação infestante, pelo que exige todo um trabalho contínuo de manutenção e beneficiação, de modo a repor as melhores condições de utilização e usufruto.