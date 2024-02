Nataliia Kriachek e Dionísio Sousa vencem no Tiro com Arco

A sétima etapa do circuito regional de Tiro com Arco de sala decorreu n passado domingo, no pavilhão desportivo de Santana, numa organização do Clube Aventura da Madeira, tendo merecido a presença de uma total de 24 arqueiros em representação de quatros regionais. A prova disputou-se no formato Open, sem eliminatórias, com os arqueiros a atirarem 60 flechas.

Nataliia Kriacheck da UD Santana foi a grande vencedora na competição feminina, somando 523 pontos, a melhor marca da prova. Na segunda posição veio a ficar a sua colega de clube Graça Nunes com 364 pontos.

Dionísio Sousa do Clube Aventura da Madeira (CAMadeira) triunfou na variante masculina com um total de 510 pontos, seguindo Jorge Reis (UD Santana) com 443 pontos e em terceiro António Albano (CAMadeira) com 319 pontos.

Nos escalões jovens, destaque para Emily Baglioni (CAMadeira) que registou 480 pontos na prova de cadetes femininos, enquanto nos masculinos a vitória sorriu a Miguel Alves (CAMadeira) somou 175 pontos.

Já João Alves (CAMadeira) registou 202 pontos e triunfou no escalão de juniores masculinos, enquanto nos veteranos a vitória foi para Basílio Fernandes (CCDTEEM) obteve 157 pontos.

Nas provas de promoção, vitórias para Nuno Tavares (APCTT) nos 18 metros, Manuela Carrillo (APCTT) na promoção 10 metros feminina e Pedro Figueiredo (CCDTEEM) na promoção 10 metros masculina.