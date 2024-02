O trânsito flui sem complicações na manhã desta terça-feira.

Mesmo assim, há zonas na via rápida onde se regista um grande número de veículos a circular, como no Nó do Pinheiro Grande e no Nó da Boa Nova.

Verifica-se igualmente algum movimento no Nó das Quebradas e no Mercado Abastecedor.

Até ao momento, não há registo de acidentes e congestionamentos nas zonas onde se verifica um maior número de carros a circular.