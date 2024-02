Pedro Nuno Santos hoje na Madeira para comício do PS

O secretário-geral do PS dedica o terceiro dia de campanha eleitoral às regiões autónomas.

Pedro Nuno Santos – que começa o dia ainda nos Açores – tem comício agendado para as 19 horas, desta terça-feira, 27 de Fevereiro, no Fórum Machico.

A iniciativa, no âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais de 10 de Março, contará com as intervenções políticas de Pedro Nuno Santos, candidato a primeiro-ministro, e Paulo Cafôfo, cabeça-de-lista pela Madeira.

Mais iniciativas de campanha:

10h00 Alternativa 21 promove romaria ao Mercado dos Lavradores.

10h00 Chega estará em campanha, na parte da manhã, no Mercado de Câmara de Lobos. Pelas 15 horas, a candidatura reúne-se com a Ordem dos Advogados, na sede da mesma, no Funchal. Ainda no Funchal, pelas 18 horas, promove um acção de rua em São Gonçalo.

10h30 CDU promove uma iniciativa, no Centro do Curral das Freiras, em que intervirá a cabeça-de-lista Sílvia Vasconcelos, “para abordar assuntos relativos aos principais compromissos desta candidatura”.

11h00 A candidatura da Iniciativa Liberal efectua visita à Assembleia Legislativa da Madeira, que será acolhida pelo deputado Nuno Morna. Logo no início o cabeça-de-lista, Gonçalo Maia Camelo, prestará declarações à imprensa. Na parte da tarde, às 17 horas, a candidatura ‘Madeira a Crescer’ reúne com o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, para abordar as questões da Justiça.

14h00 JPP promove uma acção política, junto à rotunda do SDM, no Caniçal, que terá como porta-voz Filipe Sousa.

15h30 Iniciativa de campanha do PTP, na Assembleia Legislativa da Madeira.

16h00 PAN promove conferência de Imprensa, junto ao Tribunal da Comarca do Funchal, onde irá prestar declarações referentes ao tema da Justiça nas Regiões Autónomas.

16h00 A coligação PSD/CDS ‘Madeira Primeiro’ às próximas eleições legislativas nacionais do dia 10 de Março promove uma iniciativa política, no Aeroporto Internacional da Madeira (zona das chegadas).

Outras iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

10h00 Bagão Félix está, hoje, na Madeira para falar sobre ‘O Estado social’. O antigo ministro das Finanças português participa no segundo dia da X Semana da Economia e Gestão na Escola Secundária Francisco Franco, dedicado ao tema ‘O papel do Estado na Economia’. Patrícia Dantas irá apresentar a comunicação ‘O Orçamento de Estado como instrumento de intervenção económica e social’.

10h00 O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, realiza uma visita de trabalho, no âmbito do rastreio de Saúde Visual Infantil, ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal.

16h30 A Secção Regional da Madeira da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros (SRRAM-OE) realiza, hoje, a reunião da Assembleia Regional, no auditório da sua sede no Funchal. Na ocasião serão discutidos e votados o Relatório de Actividades e Contas referentes ao ano de 2023 e o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2024.

17h00 A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, procede à inauguração das obras de requalificação da Rotunda da Vitória, na Estrada Monumental, que tem a partir de agora uma nova placa toponímica. Passa a chamar-se Rotunda João Dantas.

A remodelação da rotunda, que em termos viários define a entrada na cidade do Funchal para quem vem da Cidade de Câmara de Lobos e distribui a circulação viária para Este da Estrada Monumental, Santa Rita através da Avenida da Vitória e Caminho da Lombada, custou cerca de 100 mil euros. No espaço foi colocado um novo lettering, com a palavra Funchal.

17h30 A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Informática, promove, esta terça-feira, uma ‘Tarde de Engenharia’, sobre Inteligência Artificial, na sua sede, no Funchal.

‘Smart Islands Hub apresenta: uma introdução à IA Generativa com o Chatgpt’ é o nome do evento que abordará desde conceitos básicos até aplicações avançadas. Será destacada a utilização do ChatGPT como uma ferramenta de apoio à engenharia, além de explorar a personalização de modelos GPT para atender às necessidades específicas.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

11h00 Conferência de imprensa de apresentação da 50.ª Feira do Livro do Funchal, com a presença de Cristina Pedra, no Salão Nobre da autarquia.

DESPORTO

15h00 Apresentação oficial do Torneio XI edição do São Vicente Cup, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Fevereiro, Dia Internacional do Urso Polar:

1500 - Nasce o humanista João de Castro, autor das "Décadas", governador e vice-rei da Índia.

1510 - Afonso de Albuquerque conquista Goa.

1641 - É abolido o imposto das "meias-anatas", a que eram obrigados os detentores de licenças para a celebração de atos públicos, um dos mais odiados impostos do domínio espanhol.

1754 - Morre, com 83 anos, Tomás de Almeida, primeiro cardeal de Lisboa com o nome de D. Tomás I.

1801 - Espanha declara guerra a Portugal, no âmbito da aliança com a França de Napoleão Bonaparte.

1842 - Reforço do caráter autoritário da Carta Constitucional. O Senado português deixa de ser eleito, passando a ser constituído por nomeação régia.

1893 - O Governo regenerador de Hintze Ribeiro amnistia os dirigentes republicanos João Chagas, Alves da Veiga e Sampaio Bruno.

1900 - É constituído o Partido Trabalhista britânico. James Ramsay MacDonald é o primeiro secretário-geral.

- É fundado, na Alemanha, o clube Bayern de Munique.

1902 - Nasce o escritor norte-americano John Ernst Steinbeck, autor de "As Vinhas da Ira", Nobel da Literatura em 1962.

1907 - Começa, em Coimbra, a discussão da tese em Direito de José Eugénio Dias Ferreira, que dedicara o trabalho a Teófilo Braga e à República. A reprovação dá origem à greve académica "Revolta do Grelo".

1917 - Em Petrogrado, deputados da Duma (câmara baixa do parlamento russo) formam um comité provisório. Numa sala contígua, dirigentes socialistas criam um Comité provisório do soviete (assembleia popular). Início da dualidade de poderes, mas os dois órgãos estabelecem um compromisso. Governo provisório é dominado pelos liberais (12 de março no calendário atual).

1932 - Nasce Dame Elizabeth Rosemond Taylor, atriz norte-americana.

1933 - Incêndio do Parlamento alemão, Reichstag, por ordem de Adolf Hitler. A ação permite-lhe incriminar os comunistas e suspender a Constituição do país.

- Nasce o poeta português Ruy Belo.

1939 - O Reino Unido e a França reconhecem a ditadura do general Francisco Franco, em Espanha.

1948 - O governo indiano de Nehru requer oficialmente a Portugal a abertura de negociações sobre o futuro de Goa, Damão e Diu, que pretende integrados na União recém-independente. Salazar responde que a devolução não é discutível.

1950 - A Índia apresenta a Oliveira Salazar a primeira proposta de negociação para a reintegração dos territórios de Goa, Damão e Diu. É recusada.

1950 - Morre, aos 66 anos, o pintor alemão Max Beckmann, considerado um dos mestres do expressionismo alemão.

1853 - A economia alemã, que atingiu o fundo após a II Guerra Mundial, dá um passo decisivo na sua recuperação ao ser perdoada por 70 países em quase dois terços da dívida externa.

1961 - Exilado no Brasil, o general Humberto Delgado contesta, em público, a política colonial de Oliveira Salazar.

1975 - É aprovada a construção do Complexo Petroquímico de Sines.

1976 - A Frente Polisário proclama a República Árabe Saaraui Democrática.

1983 - Mota Pinto, Eurico de Melo e Nascimento Rodrigues assumem a direção colegial do PSD no X Congresso em Albufeira. Francisco Pinto Balsemão é afastado da liderança.

1987 - É publicado o estatuto dos Objetores de Consciência, decreto-lei n.º 91/87.

1990 - O Parlamento da Checoslováquia aprova a realização de eleições livres, as primeiras em 40 anos.

1991 - Guerra do Golfo. Tropas do Kuwait recuperam a capital do país. O Governo do Iraque aceita, por fim, todas as resoluções da ONU.

1992 - Morre, com 50 anos, o editor português Fernando Ribeiro de Mello, fundador das Edições Afrodite.

1995 - O Banco de Inglaterra intervém no Barings Bank, o sexto maior banco de investimento. A instituição encontra-se à beira da falência pelos movimentos especulativos de um corretor no mercado de futuros de Singapura.

1996 - Lançamento do videojogo Pokémon, um dos franchising globalmente mais bem sucedidos, no Japão.

1997 - Legalização do divórcio na Irlanda.

1998 - Termina o restauro de seis anos da fragata D. Fernando II e Glória, no arsenal do Alfeite.

- A revista Science publica o primeiro artigo sobre o processo de clonagem da ovelha Dolly.

2000 - Termina o XXIII Congresso do PSD, em Viseu, com a reeleição de José Manuel Durão Barroso.

2003 - Os Quinze atingem o acordo político sobre "o primeiro instrumento de imigração legal" para a União Europeia, projeto de diretiva sobre o direito de reunificação familiar de imigrantes de países terceiros.

- O projeto do arquiteto alemão Daniel Libeskind é o escolhido para a reconstrução do World Trade Center, em Nova Iorque, Estados Unidos da América.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, envia para Tribunal Constitucional o regime do contrato individual de trabalho na Administração Pública.

- A explosão de uma bomba seguida de um incêndio num navio junto à ilha filipina de El Fraile causa a morte a 137 pessoas. O grupo fundamentalista islâmico Abu Sayyaf assume a autoria do ataque.

2005 - Entra em vigor o tratado mundial para reduzir o consumo do tabaco da Organização Mundial de Saúde (OMS).

- Rússia e Irão assinam o acordo de fornecimento de combustível nuclear.

- É criada a Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal Machado pelo Decreto-lei nº 38/2005 de 17 de fevereiro.

- Morre, com 68 anos, Vítor Wengorovius, advogado, fundador do Movimento de Esquerda Socialista, resistente antifascista.

2006 - Morre, com 92 anos, Paul Nothomb, escritor belga.

2007 - A API e a Companhia Nacional Gás da Rússia assinam um protocolo de reserva de um terreno para instalar uma fábrica de produção de etileno em Sines.

- A União Europeia inaugura em Berlim o Conselho Europeu para a Investigação, uma instituição com funcionamento autónomo, integrada por 22 investigadores, vocacionada para enfrentar os desafios da globalização.

- Atentado suicida reivindicado pelos talibãs contra uma base norte-americana no Afeganistão faz pelo menos 20 mortos, quando se encontrava nas instalações o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney.

2008 - O Reino Unido é abalado pelo sismo mais forte dos últimos 25 anos, com uma magnitude de 5,3 graus na escala aberta de Richter.

- Trinta e quatro ordens e associações de advogados de todo o mundo, incluindo a Ordem dos Advogados Portugueses, exigem ao Presidente norte-americano, George Bush, o encerramento da prisão de Guantánamo.

2009 - A Federação Nacional dos Professores entrega a primeira de três providências cautelares para a suspensão do processo de avaliação de desempenho dos docentes.

2011 - O primeiro-ministro tunisino, Mohamed Ghannouchi, anuncia a sua demissão, após vários dias de protestos e violência na capital da Tunísia.

2012 - O navio de cruzeiro "Costa Allegra", da companhia Costa Crociere, fica à deriva ao largo das ilhas Seychelles depois de um incêndio declarado a bordo que foi pouco depois extinto.

2013 - O parlamento da Eslovénia aprova uma moção de censura contra o Governo conservador, de Janez Jansa, acusado de práticas corruptas, e encarrega Alenka Bratusek, da formação de centro-esquerda Eslovénia Positiva, de formar um novo governo.

- Morre, com 95 anos, Stéphane Hessel, intelectual francês autor do 'best-seller' "Indignai-vos".

2014 - Homens armados não identificados tomam o controlo do parlamento e governo da Crimeia, em Simferopol, a capital da república autónoma da Ucrânia. O deposto Presidente, Viktor Ianukovich, afirma que se continua a considerar chefe de Estado legítimo do seu país e pede à Rússia que garanta a sua segurança.

2015 - A segunda ronda de negociações entre Cuba e os Estados Unidos decorre em Washington. As duas partes anunciam "progressos", mas sem avançar informações concretas.

- É assassinado, aos 55 anos, em Moscovo, Boris Nemtsov, político russo e opositor do Presidente, Vladimir Putin.

- Morre, com 83 anos, Leonard Simon Nimoy, ator norte-americano que ficou conhecido pela personagem Dr. Spock na série "Star Trek".

- Morre, aos 80 anos, Fernando Alvim, músico que durante 25 anos acompanhou à viola o guitarrista Carlos Paredes.

- Morre, com 86 anos, Earl Francis Lloyd, primeiro negro a disputar um jogo da principal liga norte-americana de basquetebol e a conquistar um título de campeão da NBA.

2016 - Morre, aos 86 anos, Lúcio Rodrigo Leite Barreto, Lúcio Lara, fundador do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

2017 - O filme "Moonlight" vence o Óscar de melhor filme, numa cerimónia em que "La La Land" conquistou seis estatuetas, incluindo melhor realizador e melhor atriz.

2019 - Um tribunal de Melbourne ordena a detenção do cardeal australiano George Pell, condenado pelo abuso sexual de dois rapazes.

- Morre, aos 81 anos, António Mendes, ex-futebolista do Benfica e do Vitória de Guimarães.

2020 - Umaro Sissoco Embaló toma posse simbolicamente como Presidente guineense, numa unidade hoteleira, sem a presença de nenhum dignitário internacional, estando apenas os embaixadores da Gâmbia e do Senegal.

2022 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia dão aval a um pacote de 450 milhões de euros para financiar o fornecimento de armas letais ao exército ucraniano, que luta contra a invasão russa.

- Autoridades de Kiev anunciam que as tropas russas destruíram o maior avião de carga do mundo, o Antonov An-225, num ataque contra o aeroporto de Hostomel, perto de Kiev.

- A FIFA cancela a realização de jogos na Rússia, admitindo que as seleções de futebol do país joguem em campo neutro, sem espetadores e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país, na sequência da ofensiva militar russa ao território da Ucrânia.

- O Sporting conquista pela quarta vez a Taça da Liga de futsal, ao vencer o Benfica, por 5-2, em Loulé, Faro.

2023 - O Tribunal Constitucional declara constitucional a lei que altera a regulação das ordens profissionais, por não encontrar nenhum desrespeito de princípios ou normas constitucionais.

- O argentino Lionel Messi, que conduziu a Argentina ao título mundial, é eleito pela sétima vez futebolista do ano da FIFA, ao bater na votação de 2022 os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé.

- O tenista português Nuno Borges, sexto cabeça de série, vence a final do 'challenger' de Monterrey, no México.

- Morre, aos 88 anos, o almirante João José de Freitas Ribeiro Pacheco, chefe do Estado-Maior da Armada entre 1994 e 1997, diretor-geral do Instituto Hidrográfico, e diretor do Instituto de Defesa Nacional, entre outros cargos.

PENSAMENTO DO DIA

Não é bem que os homens honrados se façam verdugos dos seus semelhantes Miguel de Cervantes (1547-1616), escritor espanhol

Este é o quinquagésimo oitavo dia do ano. Faltam 308 dias para o termo de 2024.