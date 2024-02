Portugal perde com Israel no arranque da qualificação para o Eurobasket2025

Portugal perdeu hoje frente a Israel, por 70-72, na primeira jornada de qualificação para o Europeu de basquetebol de 2025, em jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

A seleção nacional de basquetebol entrou muito assertiva na partida e a meio do primeiro período liderava por 13-10. A maior vantagem de Portugal foi de quatro pontos (19-15), mas os israelitas recuperaram e conseguiram igualar o marcador (19-19) nos últimos instantes.

No segundo período, a maior eficácia nos lançamentos exteriores ajudou Israel a passar para a liderança, que andou quase sempre na casa dos cinco pontos.

Apesar de alguns 'turnovers', a boa reação dos comandados de Mário Gomes na ponta final do segundo período permitiu-lhes recuperar a desvantagem para apenas dois pontos (36-38) ao intervalo.

No início do terceiro período, a seleção nacional de basquetebol voltou a passar para a dianteira, com melhorias significativas no jogo ofensivo, que ajudaram Portugal a recuperar o fôlego e a confiança coletiva.

Dois triplos consecutivos de Ginat voltaram a colocar Israel novamente na frente (46-47) ainda que por breves instantes.

Travante Williams (melhor marcador da partida, com 18 pontos) ripostou de seguida com um lançamento de três pontos e voltou a apontar o caminho.

No entanto, Portugal viria a cometer demasiadas faltas, permitindo aos israelitas vários lançamentos da linha de lance livre que precipitaram um parcial de 0-9, e nova liderança para Israel no final do terceiro quarto (53-56).

No derradeiro período, e apoiados pelo público que praticamente encheu o Multiusos de Odivelas, os pupilos de Mário Gomes não desistiram de procurar o triunfo.

Apesar da reação enérgica, com Ruben Prey em plano de evidência nos lançamentos interiores, Portugal não explorou bem o ataque nos últimos instantes.

Travante Williams errou um de dois lances livres e deixou o marcador em 70-72. Rafael Menco fez falta e devolveu a posse de bola a Portugal, mas Diogo Brito não conseguiu empatar e o tempo esfumou-se, permitindo o triunfo a Israel.

Segue-se agora a deslocação até Riga, na Letónia, onde no próximo domingo, Portugal irá enfrentar a seleção da Ucrânia.

Portugal procura uma quarta presença no campeonato europeu de basquetebol, após os feitos de 1951, 2007 e 2011, tendo para isso de terminar numa das três primeiras posições -- em quatro -- num grupo que conta também com Eslovénia, Ucrânia e Israel.