FC Porto perde Taça Intercontinental de hóquei em patins para o FC Barcelona

O FC Porto falhou no domingo a conquista da Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao perder por 6-3, após prolongamento, com os catalães do FC Barcelona, na final da edição 2024, disputada em San Juan, na Argentina.

Carlo Di Benedetto (23 minutos), Rafa (32) e Hélder Nunes (48) marcaram os tentos 'azuis e brancos', enquanto Ignacio Alabart (10), Sergi Panadero (14), Pau Bargalló (17, de livre direto, e 55), Marc Grau (51) e Xavi Barroso (52) faturaram os espanhóis.

O FC Barcelona reforçou, assim, o primeiro lugar do ranking da prova, com o sétimo troféu, contra cinco dos compatriotas do Liceo, enquanto o FC Porto, vencedor em 2021, não conseguiu igualar os dois triunfos do Benfica (2013 e 2017).