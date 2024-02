Nacional perde em Santa Maria da Feira

O Nacional perdeu este domingo, por 1-2, na visita ao Feirense, em jogo da 22.ª jornada da II Liga de futebol. Os alvinegros até marcaram primeiro, por Gustavo Silva, logo aos 10 minutos.

Ainda na primeira parte, Antoine, aos 26, fez o empate para o Feirense. Na segunda parte, aos 48, Hatamoto consumou a reviravolta para a equipa da casa.

O jogo fica, no entanto, marcado por uma decisão polémica do árbitro Ricardo Baixinho, por não considerar lance para grande penalidade quando a bola tocou no braço de um jogador do Feirense, numa altura em que o resultado já era de 2-1. Na sequência desse lance, e por protestos, o treinador do Nacional, Tiago Margarido, recebeu ordem de expulsão.

Com este resultado, os alvinegros terminam a jornada em 4.º lugar, em igualdade pontual com o Marítimo (3.º também com 40), mas o Nacional tem um jogo a menos – a realizar a 28 de Fevereiro, em Matosinhos, diante do Leixões, relativo à 20ª jornada, adiado por falta de policiamento no Estádio do Mar.

O Santa Clara, que já venceu este domingo na visita ao Penafiel, lidera a II Liga, com 49 pontos.

Já o AVS, 2.º classificado com 43 pontos, só jogo esta segunda-feira, em casa do Lank Vilaverdense.