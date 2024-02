O secretário-geral da NATO revelou hoje que a Marinha da Rússia sofreu "grandes perdas" no Mar Negro, durante uma operação ucraniana que foi "um grande sucesso".

"Os ucranianos conseguiram provocar grandes perdas à Marinha russa no Mar Negro", disse Jens Stoltenberg em conferência de imprensa, no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, de antevisão para uma reunião ministerial.

O secretário-geral da organização admitiu que as ações da Ucrânia no Mar Negro estão a ser "um grande sucesso", mas não especificou que navio de guerra russo foi destruído pelas forças ucranianas, apesar de Kiev ter anunciado hoje de manhã que conseguiu inutilizar o "Ceaser Kunikov".

Jens Stoltenberg também disse esperar que o Congresso dos Estados Unidos aprove o mais recente pacote de apoio à Ucrânia, de aproximadamente 60.000 milhões de euros.

"Saúdo a decisão do Senado norte-americano sobre o pacote de ajuda à Ucrânia e conto que a Câmara dos Representantes consiga concretizá-lo para que a Ucrânia receba apoio militar que é substancial", comentou.

O pacote destina também 14.000 milhões de euros a Israel, mas ainda é incerto que consiga 'passar' na Câmara dos Representantes, numa altura em que o apoio a longo prazo a Kiev tem sido questionado de um ponta à outra do espetro político, com incidência maior entre os republicanos.