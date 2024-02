Dois jovens em apuros mobilizam vários meios para a Praia Formosa

Vários meios de socorro foram mobilizados, há instantes, para a Praia Formosa, uma vez que dois jovens encontram-se em apuros no mar.

No terreno estão vários elementos da Polícia Marítima, Cruz Vermelha e EMIR, sendo que tudo estão a fazer para resgatar os dois jovens, que foram arrastados pela forte ondulação e não conseguem regressar a terra.

"Estamos a acompanhar a situação. Já dei instrução para embarcação salva-vidas sair, mas também estamos a tentar contactar com outras embarcações que estão perto do local para ver se conseguem chegar ainda mais cedo do que a nossa embarcação", adiantou o capitão-de-mar-e-guerra Rui Teixeira.

Veja o vídeo de banhistas a desafiar as ondas na Praia Formosa Neste dia de sol e calor, em que muitos madeirenses e turistas aproveitam para alguns passeios à beira-mar, a forte rebentação marítima na Praia Formosa continua a fazer das suas.

Já esta manhã, o DIÁRIO tinha dado conta da existência de banhistas a desafiar o perigo da 'fúria' do mar da Praia Formosa, que já antes também tinha atingido o Passeio Público Marítimo e feito alguns estragos na estrutura de madeira de acesso à praia, localizada junto aos sanitários