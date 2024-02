Aviso amarelo para agitação marítima prolongado até domingo

O Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou por mais 7 horas o aviso amarelo para a agitação marítima para as costas Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo, face à anterior actualização.

De acordo com a autoridade meteorológica, as ondas de Noroeste terão entre 4 a 5 metros de altura a partir de amanhã, sexta-feira, às 12 horas, até às 7 horas de domingo, 25 de Fevereiro, quando a anterior previsão apontava o aviso até às zero horas.