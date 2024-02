Albuquerque promete um PSD às eleições regionais sem coligações

Miguel Albuquerque começou há pouco, no Conselho Regional do PSD-M, por dar uma "explicação" às dezenas de militantes presentes na sala da sede dos social-democratas, na Rua dos Netos, e prometendo que consigo não haverá coligações pré-eleitorais para as Regionais.

Esta é uma das frases fortes manifestadas pelo presidente da Comissão Política dos social-democratas que respeita uma boa parte da vontade de muitos correligionários que consideram que o PSD-M é mais forte sozinho do que apresentando-se em coligação com o CDS/PP, como aconteceu no passado dia 24 de Setembro e onde não conseguiu obter uma maioria de 24 deputados tendo sido necessário recorrer ao PAN, num acordo de incidência parlamentar, que viria a ser 'rasgado' após a investigação judicial.