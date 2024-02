Cuidado com o mar a partir de amanhã

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-nos, na Costa Norte da Madeira e no Porto Santo, mais um fim-de-semana de mar agitado. O IPMA emitiu aviso amarelo para a agitação marítima a partir das 12 horas de sexta-feira e até às 7 horas de domingo, 25 de Fevereiro.

O mesmo cenário se verificou no fim-de-semana passado, obrigando vários meios a mobilizarem-se para a Praia Formosa, para socorrer dois jovens que se encontravam em apuros no mar. Uma situação que não é nova, sempre que a agitação marítima se agrava na Região.

Saiba que cuidados deve ter com o mar em dias de forte agitação, bem como no dia-a-dia.

Numa nota enviada à comunicação social, relativamente às previsões para os próximos dias, a Capitania do Porto do Funchal recomenda a toda a comunidade marítima que reforce a amarração e mantenha uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

À população em geral deixa outros avisos, como o de evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, praias, ou marginais, para evitar que sejam surpreendidos por uma onda.

A Capitania alerta, ainda, para que não seja praticada a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas. Ressalva que “nestas condições, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”. Será de evitar, também, a prática de desportos náuticos.

O ideal é mesmo não frequentar zonas expostas à agitação marítima, adoptando uma postura preventiva e de segurança. É importar que se evite a exposição desnecessária ao risco, mantendo uma distância considerável em relação à linha de água. Especial atenção, também, para zonas de estacionamento junto à costa, não estacionando veículos muito próximos da orla marítima.

Cuidados a ter com o mar

Em circunstâncias normais, para entrar no mar com segurança, o ideal é fazê-lo numa altura em que a praia esteja a ser vigiada, e no campo de visão do nadador-salvador. Devem ser acatadas as indicações das autoridades marítimas e respeitada a sinalização das bandeiras verde, amarela e vermelha.

Devemos entrar no mar sempre acompanhados, idealmente por mais do que apenas uma outra pessoa. Não devemos estar sob o efeito de drogas ou álcool, nem ‘ir a banhos’ durante a noite ou em situação de chuva com relâmpagos. Lembre-se que mesmo em dias de aparente tranquilidade, sem agitação marítima, o mar pode ter correntes ou remoinhos não visíveis, mas perigosos.

Se não sabe nadar os cuidados com o mar devem ser redobrados. Evitar a zona de rebentação e ficar na parte rasa com a água pela cintura, não deixando que passe da zona do peito. É importante ter cuidado com o excesso de confiança, e nunca é tarde para aprender as habilidades básicas de natação e segurança no mar. Existem diversas aulas de natação para adultos.

Não devemos mergulhar se não soubermos a profundidade de água, tendo em atenção que pode não ser tão profunda quanto inicialmente parece. Em águas abertas, devemos manter um dispositivo de flutuação certificado e adequado à actividade aquática, como um colete salva-vidas. Brinquedos insufláveis ou de espuma não qualificam como dispositivos de segurança.

As crianças devem entrar no mar sempre acompanhadas por um adulto. Enquanto estão à beira-mar carecem de supervisão constante.

Risco de afogamento

O afogamento ocorre, de forma geral, por asfixia decorrente da aspiração de líquido que obstrui as vias aérea, causando alterações das trocas gasosas que levam à falta de oxigénio no sangue. O afogamento é a terceira principal causa de morte por lesão não intencional em todo o mundo e é importante lembrar que os afogamentos não fatais provocam, frequentemente, sequelas para toda a vida.