Israel acusa sem provar jornalista da Al Jazeera de ser comandante do Hamas

O exército israelita acusou hoje, sem avançar provas, um jornalista da estação televisiva Al Jazeera, Ismail Abu Omar, ferido na terça-feira no sul da faixa de Gaza e que perdeu uma perna, de ser "comandante adjunto" do Hamas.

Abu Omar "é comandante adjunto do Batalhão Oriental de Khan Younis [no sul da Faixa de Gaza] do Hamas", afirmou hoje um comunicado dos militares israelitas, sem avançar qualquer prova de suporte da acusação.

Esta não é a primeira vez que Israel acusa jornalistas da Faixa de Gaza, dos quais pelo menos 78 já foram mortos, segundo um registo do Comité para a Proteção de Jornalistas, de pertencerem ou estarem relacionados com milícias islamitas na Faixa de Gaza.

Em 10 de janeiro, os militares israelitas acusaram dois jornalistas assassinados durante um bombardeamento aéreo - Mustafa Thuria, colaborador, entre outros, da AFP, e Hamza al-Dahdouh, também da Al Jazeera e filho do conhecido repórter Wael Al-Dahdouh -- de serem "agentes terroristas" do Hamas e da Jihad Islâmica.

Agora, a par de Abu Omar, o seu operador de câmara, Ahmad Matar, também ficou ferido com gravidade, o que os levou a serem operados de urgência no Hospital Europeu da Faixa de Gaza, com Abu Omar a sofrer a amputação da perna direita.