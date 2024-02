Hezbollah só interrompe ataques contra Israel com um cessar-fogo em Gaza

O grupo Hezbollah, pró-iraniano, só interromperá os seus ataques contra Israel com um cessar-fogo em Gaza, disse hoje o seu líder.

Hassan Nasrallah, num discurso transmitido na televisão, acusou os mediadores estrangeiros de procurem aliviar as tensões no sul do Líbano e servirem os interesses de Israel.

"Quando a agressão em Gaza parar e houver um cessar-fogo, os tiroteios também irão parar no sul" do Líbano, disse.

"Se ampliarem o confronto, nós também o faremos", disse o líder do movimento islâmico libanês, em resposta às repetidas ameaças de responsáveis israelitas de iniciar uma guerra contra o Líbano.

Desde o dia seguinte ao sangrento ataque do Hamas em Israel, a 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, o Hezbollah tem atacado posições militares israelitas na fronteira, como apoio ao movimento islâmico palestiniano, seu aliado.

Israel, por sua vez, tem bombardeado, regularmente, o sul do Líbano e realiza ataques direcionados contra responsáveis ??do Hezbollah.

A violência causou a deslocação de dezenas de milhar de pessoas em ambos os lados da fronteira.

Hassan Nasrallah alertou que, se Israel provocasse uma guerra contra o Líbano, os deslocados do território do norte de Israel "não retornariam" e que as autoridades deveriam, neste caso, trabalhar para "preparar abrigos, hotéis, escolas e tendas para dois milhões de pessoas deslocadas do norte do país". Israel.

O líder do Hezbollah também criticou os sucessivos emissários estrangeiros enviados a Beirute para tentar acalmar as tensões.

"Todas as delegações que vieram ao Líbano nos últimos quatro meses (...) têm um objetivo: proteger Israel", disse o líder do Hezbollah.

O plano francês prevê, segundo fontes diplomáticas, o fim da violência em ambos os lados da fronteira comum e a retirada dos combatentes do Hezbollah dez a doze quilómetros a norte da fronteira.

"Que ninguém pense que o Líbano é fraco, que tem medo e que pode impor-nos condições, a sete ou dez quilómetros de distância", disse o líder do Hezbollah.

Em mais de quatro meses, pelo menos 243 pessoas, incluindo 175 combatentes do Hezbollah e 30 civis, foram mortas no sul do Líbano, segundo uma estatística da agência noticiosa AFP.

Do lado israelita, 15 pessoas foram mortas, segundo o Exército.