O encerramento do segundo dia do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, que decorre na cidade do Funchal, ficou marcado pelo debate sobre os desafios colocados à contratação, com especial foco na pessoa e não no profissional.

A mesa-redonda 'Talentos Versáteis: A Força Motriz do Amanhã' contou com o contributo de Susana Coerver, Partner Ideators.cc & Kindology Co-Founder, Cristina Siza Vieira, vice-presidente da AHP, e Antero Cardoso, VP Operations Management Eco & Midscale Brands Southern Spain & Portugal Accor.

Susana Coerver começou por alertar para a necessidade de as empresas portuguesas repensarem as suas culturas de trabalho e organização, desconstruindo as hierarquias rígidas praticadas.

O segredo, refere, é descobrir o talento das pessoas e deixá-las fazer o que gostam.

As empresas do futuro vão ter a pessoa antes do profissional Susana Coerver

Cristina Siza Vieira atestou a visão, partilhando que "hoje as empresas é que têm de se adaptar aos trabalhadores".

A vice-presidente da Associação da Hotelaria de Portugal alerta que "falta flexibilidade na gestão" para definir horários de trabalho tendo em conta as especificidades dos trabalhadores e aconselhou: "Só chegamos longe se formos juntos".

Antero Cardoso aponta que "a transformação cultural das empresas é fundamental", defendendo a contratação "das pessoas pelo que são e não pelo currículo".