Sporting empata com Young Boys e confirma 'oitavos' da Liga Europa

O Sporting confirmou hoje a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Young Boys, no jogo da segunda mão do play-off, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Depois do triunfo por 3-1, em Berna, na semana passada, Viktor Gyökeres aumentou a vantagem dos 'leões' na eliminatória, aos 13 minutos, e ainda falhou uma grande penalidade, aos 57, antes de Silvere Ganvoula empatar o encontro, aos 84, através de um castigo máximo.

Os 'leões' garantiram pela quinta vez a presença nos oitavos de final da Liga Europa, depois de 2009/10, 2011/12, 2017/18 e 2022/23. O sorteio da próxima fase da competição está marcado para sexta-feira, em Nyon, na Suíça.