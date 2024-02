Cafôfo destaca aumentos nas pensões graças aos governos do PS

O cabeça de lista do PS-Madeira às Eleições Legislativas nacionais de 10 de Março relevou, hoje, os aumentos que têm vindo a ser observados nas pensões desde 2015, com os Governos do PS.

Paulo Cafôfo, que esta tarde esteve em contacto com a população na freguesia de Santo António, cruzou-se com vários pensionistas, tendo destacado as preocupações sociais do Executivo Socialista na República que "têm resultado num acréscimo dos rendimentos das pessoas" desta faixa etária, por via dos aumentos das pensões, com naturais impactos também na Região.

Esta é, aliás, uma medida que volta a ganhar expressão este ano, com Paulo Cafôfo a salientar o facto de o Orçamento do Estado para 2024 contemplar aumentos nas pensões entre 5% e 6%, valores superiores à inflação.

Enquanto os Governos do PSD/CDS castigaram os portugueses, com cortes nas pensões de reforma e nos salários, aquilo que podemos perfeitamente constatar, com resultados práticos, é que, desde que o PS chegou ao Governo, esta realidade tem vindo a alterar-se, tendo sido possível não só aumentar progressivamente os valores das pensões, como manter a sustentabilidade das contas públicas e o crescimento da economia Paulo Cafofô, cabeça de lista do PS-Madeira

O candidato do PS-Madeira à Assembleia da República afirmou, por isso, que a única forma de prosseguir este rumo de valorização dos rendimentos, para dar mais poder de compra e condições de vida às famílias, e manter o País na rota do progresso e do crescimento é através do voto no PS.