Cafôfo salienta que só com o PS será possível continuar a aumentar rendimentos

O cabeça de lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais salientou, hoje, que é graças aos governos do PS na República que tem sido possível aumentar os rendimentos dos portugueses e fazer o País crescer acima da média europeia, metas às quais os socialistas se propõem a dar continuidade.

Esta tarde, numa iniciativa de contacto com a população na freguesia de São Martinho, Paulo Cafôfo relevou os acréscimos verificados ao nível dos salários, lembrando que em 2015, quando o PS chegou ao Governo, o salário mínimo era de 505 euros e atualmente é de 820, e destacando que o candidato do PS a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, já se comprometeu em fixar esta retribuição nos 1000 euros até 2028.

Se, nestes últimos anos foi possível proceder a este aumento, que também tem impactos positivos para os trabalhadores da Região Autónoma da Madeira, isso deve-se aos governos da República liderados pelo PS e não ao PSD". Paulo Cafôfo

Paulo Cafôfo coloca igualmente em evidência os sucessivos aumentos das pensões, o reforço do abono de família, do complemento solidário para idosos e do rendimento social de inserção, bem como a descida do IRS para as classes médias, a redução do IRS Jovem e a redução dos encargos com o acesso à habitação e das rendas, estas três últimas medidas contempladas no Orçamento do Estado para este ano.

O candidato à Assembleia da República salienta que esta é uma postura que revela a preocupação social do PS, a qual o partido tenciona continuar a pôr em prática.

Paulo Cafôfo aponta também o facto de ter sido possível aliar este pendor social ao rigor e à sustentabilidade das contas públicas, destacando, inclusivamente, o crescimento da economia portuguesa acima da média da União Europeia.

“É fundamental que o País continue na senda do progresso. Só com o PS será possível manter Portugal no rumo certo”, rematou.