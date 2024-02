Nuno Morna pergunta se o PS vai ter o mesmo critério em relação a Paulo Cafôfo

Num interpelação a Victor Freitas, o deputado da IL perguntou se o PS vai ter o mesmo critério de exigir a demissão de políticos envolvidos em processos judiciais se esses envolverem o seu líder, Paulo Cafôfo.

O líder do PS-Madeira, lembrou Nuno Morna, é suspeito de crimes de "participação em negócio, corrupção activa e passiva e tráfico de influências". Do mesmo modo, referiu que, ao lado de Victor Freitas, está alguém (Sérgio Gonçalves) que veio do mundo empresarial.

O líder parlamentar do PS respondendo referindo que Paulo Cafôfo "não é arguido" e que Sérgio Gonçalves deixou o grupo empresarial em que trabalhava antes de ser deputado.