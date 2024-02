Victor Freitas lembra o que os governos do PS fizeram pela Madeira

A intervenção de Nuno Maciel motivou uma reacção de Victor Freitas, do PS que recordou "o que os governos do PS" fizeram pelos madeirenses e referiu a lei da mobilidade, o financiamento de 50% do novo hospital, a entrega das verbas dos jogos da Santa Casa de Misericórdia ou "o pagamento da dívida da Região".

"Aplaudem os que castigam os madeirenses e estão contra os que tratam a Madeira com dignidade", protesta.

O deputado socialista também lembrou a lei de meios, criada depois da tragédia de 20 de Fevereiro de 2010, pelo governo de José Sócrates. Terminou perguntando ao PSD qual foi a obra de interesse comum aprovada pelos governos do PSD e do PS na República.